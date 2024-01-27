"التحرير الفلسطينية": نحذر من مخاطر وقف دعم الأونروا.. وندعو الدول للتراجع عن قرارها فورًا

حذَّرت منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر سياسية وإنسانية قد تترتب على قرار وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من جانب بعض الدول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وطالبت "التحرير الفلسطينية"، الدول التي علَّقت تمويلها لـ"أونروا"، بالتراجع فورًا عن قرارتها.

إيطاليا تعلق تمويلها للأونروا

وأعلن وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، عن تعليق تمويل بلاده لـ"أونروا"، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، جدد التأكيد على دعم بلاده لحل الشعبين والدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأشار تايانى إلى أن الولايات المتحدة ومجموعة السبع وأوروبا تؤيد حل الدولتين، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك الهدف من خلال عمل دبلوماسى "قوى"، من جانب أمريكا والدول العربية.