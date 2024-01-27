السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع الروسية: استهداف منشآت المجمع الصناعى العسكرى فى أوكرانيا بـ13 ضربة مكثفة

الهجمات الصاروخية
الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بـ13 ضربة مكثفة بأسلحة بعيدة المدى، خلال أسبوع، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب

اتهمت موسكو، كييف بإسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب في منطقة بيلغورود، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية، مؤكدة أنها لاحظت إطلاق صاروخين، وأن الجنود كان يتم نقلهم لإجراء عملية تبادل. 

وقال المسئول المحلي فياتشيسلاف غلادكوف، إن جميع من كانوا على متن الطائرة قتلوا.

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