"زراعة الشرقية": توريد 580 ألف طن قمح حصاد 380 ألف فدان العام الماضي

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إن محافظة الشرقية تعد من أكبر محافظات الجمهورية في زراعة القمح، حيث تزرع حوالي 394 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 96% من المستهدف.

وأضاف نصير، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا بمحصول القمح وزيادة إنتاجه، وأيضًا زيادة المساحة المزروعة، مؤكدًا أنه يتم تشجيع المزارعين على زراعة القمح لمواجهة الزيادة السكانية، وزيادة الطلب على القمح ومنتجاته، لأنه الغذاء الأساسي للمواطنين.

توريد 580 ألف طن من القمح للصوامع والشون

وأوضح مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أن السنة الماضية شهدت زراعة 380 ألف فدان، ساهمت في توريد 580 ألف طن من القمح للصوامع والشون، وكنّا من أكبر المحافظات التي وردت القمح على مستوى الجمهورية.

وأشار مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أنه تم العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية، واستخدام أحدث النظم في الزراعة، منوهًا بأن حصاد محصول القمح سيتم بعد عيد الفطر، إضافة إلى أن الإرشاد الزراعي يعمل على قدمٍ وساق بجانب المكافحة، حيث يتم عمل ندوات إرشادية بشكل مستمر.