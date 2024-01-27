السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"زراعة الشرقية": توريد 580 ألف طن قمح حصاد 380 ألف فدان العام الماضي

قمح
قمح

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إن محافظة الشرقية تعد من أكبر محافظات الجمهورية في زراعة القمح، حيث تزرع حوالي 394 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 96% من المستهدف.

وأضاف نصير، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا بمحصول القمح وزيادة إنتاجه، وأيضًا زيادة المساحة المزروعة، مؤكدًا أنه يتم تشجيع المزارعين على زراعة القمح لمواجهة الزيادة السكانية، وزيادة الطلب على القمح ومنتجاته، لأنه الغذاء الأساسي للمواطنين.

توريد 580 ألف طن من القمح للصوامع والشون

وأوضح مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أن السنة الماضية شهدت زراعة 380 ألف فدان، ساهمت في توريد 580 ألف طن من القمح للصوامع والشون، وكنّا من أكبر المحافظات التي وردت القمح على مستوى الجمهورية.

وأشار مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أنه تم العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية، واستخدام أحدث النظم في الزراعة، منوهًا بأن حصاد محصول القمح سيتم بعد عيد الفطر، إضافة إلى أن الإرشاد الزراعي يعمل على قدمٍ وساق بجانب المكافحة، حيث يتم عمل ندوات إرشادية بشكل مستمر.

مدير عام الزراعة بالشرقية الشرقية الزراعة القمح 394 ألف فدان من القمح المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

مقتل 24 عسكريًا إسرائيليًا.. أكبر حصيلة يومية لخسائر الاحتلال فى غزة

المرصد الأورومتوسطي: سكان غزة يتعرضون للتجويع الحاد (فيديو)

وزير الكهرباء: مصر تنتقل إلى مرحلة بناء جديدة من خلال محطة الضبعة النووية

المدير العام لشركة روساتوم: إطلاق الضبعة النووية يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى

الرئيس السيسى عن مشروع محطة الضبعة النووية: نكتب تاريخًا جديدًا يحقق أحلام المصريين

ولاء السلامين: الاقتحامات مستمرة لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

زراعة الشيوخ: القطاع يخدم 40 مليون نسمة

الصحة الفلسطينية تطالب بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبى ومستشفى الأمل

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

قرار جديد ضد سائق "التريلا" المتسبب فى "حادث المريوطية"

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيون.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد في بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران