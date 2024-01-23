الصحة الفلسطينية تطالب بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبى ومستشفى الأمل

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منها وإليها، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

مباني مجمع ناصر الطبي تتعرض للشظايا

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن مباني مجمع ناصر الطبي تتعرض للشظايا، مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد.