الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين: نتنياهو لا يرغب فى إقامة دولة فلسطينية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعمل على قتل فكرة حل الدولتين، منوهًا بأنه لا يرغب في إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف الحرازين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن "نتنياهو" يتهرب من فكرة حل الدولتين، وأن ما يفعله حرب إبادة، ويسعي لأن يكون قطاع غزة خاليًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن "نتنياهو" يريد التهجير، إضافة إلى أنه يفعل جرائم مخالفة لقيم العدالة وحقوق الإنسان.

ما يفعله نتنياهو يخالف جميع القوانين الدولية

ونوه أستاذ العلوم السياسية بأن ما يفعله نتنياهو يخالف جميع القوانين الدولية، كاشفًا أنه الفترة الأخيرة شهدت مواقف متقدمة، خاصة بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أنه لا بد من تكاتف الجهود بشكل كامل، وأن تكون على مستوى أعلى مما يتمثل فى إصدار البيانات والخطابات التى تلقى، لأن ما يجرى على الأرض يفوق التصور والحديث عنه بالكلمات.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن المعاناة تزداد يومًا بعد يوم فى ظل انعدام الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة، فضلًا عن أن الجميع يدرك ما يجرى على الأرض الفلسطينية من اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال فى ظل غياب الشرعية الدولية، وشلل مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات حاسمة لوقف إطلاق النار.

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