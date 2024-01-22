تفاصيل اكتشاف حفرية لـ "الموزازور" المنقرض تحت رمال الداخلة (فيديو)

قال الدكتور جبيلي عبدالمقصود، مدير مركز الحفريات الفقارية، إن مصر زاخرة بالتراث الطبيعي والتراث الثقافي، فكل يوم يتم كشف الستار عن اكتشاف جديد، لافتا إلى أن المركز تتوالى به الاستكشافات والرحلات الاستكشافية في واحات الوادي الجديد الداخلة والخارجة.

آخر اكتشاف في الداخلة يرجع عمره إلى 65 مليون سنة

وأضاف عبد المقصود، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن آخر اكتشاف كان عبارة عن زاحف بحري كبير تم اكتشافه في منطقة الداخلة يرجع عمره إلى 65 مليون سنة، لافتا إلى أن وجودا زاحفا بحريا بالصحراء يعني أن البحر المتوسط القديم كان يغطى معظم مصر عبر ملايين السنين.

البحر المتوسط القديم كان يغطى معظم الجهة الغربية لمصر لملايين السنين

وأشار مدير مركز الحفريات الفقارية، إلى أن وجود البحر المتوسط القديم بأغلب الناحية الغربية لمصر سببا في اكتشاف العديد من الكائنات البحرية العملاقة بهذه المناطق، وانجذاب عدد كبير من الكائنات البحرية، وفي مقدمتهم "الموزازور" نتيجة وجود الغذاء الوفير والمناخ الدافئ في هذا الوقت.