استشاري طب نفسي: 30% من الأطفال المصابين بالتوحد يكون لديهم ذكاء حاد

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في النمو الارتقائي للطفل، إذ أنَّ الطفل لا يظهر أي استجابات اجتماعية أو انفعالية ولديه ضعف بمهارات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "هندي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الكثير من الأفراد يكون لديهم خلط بين اضطراب طيف التوحد وبين الضعف العقلي، خاصة مع عدم معرفتهم أن ما يقرب من نسبة 30% من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم نسبة عالية من الذكاء تصل إلى الذكاء الحاد.

الاكتشاف المبكر لاضطراب التوحد يمكن الآباء من تنمية مهارات أبنائهم الاجتماعية

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الاكتشاف المبكر من الآباء لأبنائهم بأنهم مصابون باضطراب طيف التوحد تمكّنهم من تنمية مهارات أبنائهم الاجتماعية، إضافة لتنميتهم ذكاء أطفالهم لكي يكون هؤلاء الأطفال مبتكرين بمجال أو أكثر من مجال.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن المتخصصين يمكنهم اكتشاف طيف التوحد لدى الطفل من عمر شهرين من خلال ملاحظة مدى الاستجابة البصرية للأطفال في هذا العمر المبكر، ويمكن استخدام سلسلة للمفاتيح ومحاولة جذب انتباه الرضيع ومراقبة رد فعله لاكتشاف سمات طيف التوحد لديه.