الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري طب نفسي: 30% من الأطفال المصابين بالتوحد يكون لديهم ذكاء حاد

التوحد
التوحد

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في النمو الارتقائي للطفل، إذ أنَّ الطفل لا يظهر أي استجابات اجتماعية أو انفعالية ولديه ضعف بمهارات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "هندي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الكثير من الأفراد يكون لديهم خلط بين اضطراب طيف التوحد وبين الضعف العقلي، خاصة مع عدم معرفتهم أن ما يقرب من نسبة 30% من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم نسبة عالية من الذكاء تصل إلى الذكاء الحاد.

الاكتشاف المبكر لاضطراب التوحد يمكن الآباء من تنمية مهارات أبنائهم الاجتماعية

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الاكتشاف المبكر من الآباء لأبنائهم بأنهم مصابون باضطراب طيف التوحد تمكّنهم من تنمية مهارات أبنائهم الاجتماعية، إضافة لتنميتهم ذكاء أطفالهم لكي يكون هؤلاء الأطفال مبتكرين بمجال أو أكثر من مجال.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن المتخصصين يمكنهم اكتشاف طيف التوحد لدى الطفل من عمر شهرين من خلال ملاحظة مدى الاستجابة البصرية للأطفال في هذا العمر المبكر، ويمكن استخدام سلسلة للمفاتيح ومحاولة جذب انتباه الرضيع ومراقبة رد فعله لاكتشاف سمات طيف التوحد لديه.

التوحد ذكاء حاد الاطفال المصابين بالتوحد استشاري طب نفسي الدكتور وليد هندي اضطراب طيف التوحد

مواد متعلقة

مشاركون فى مهرجان المسرح العربى: «أبوالفنون أصله مصرى»

عضو البرلمان السويسرى: ستتم محاسبة مرتكبى جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

التوترات بين الصومال وإثيوبيا.. هل تنجح "عدم الانحياز" في تحريك المياه الراكدة؟

جيش الاحتلال يعلن إصابة 6 ضباط وجنود فى معارك بقطاع غزة

السيسى لرئيس الصومال: "محدش يقدر يجرب مصر وبفضل الله نحن معكم"

وجّه رسالة لإثيوبيا.. السيسى: التعاون والتنمية بين الدول أفضل من أى شىء آخر

الرئيس السيسى: مصر لن تسمح بأى تهديد للصومال أو المساس بوحدة أراضيه

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدات متفرقة فى جنوب لبنان (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تُزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام في مصر

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

قاضٍ مصري يفجر مفاجأة: خمسة من قضاة المحكمة الدولية ستنتهي ولايتهم في 6 فبراير

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمباريات أمم إفريقيا

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام في الشرق الأوسط لن يأتي إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة