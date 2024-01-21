الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التوترات بين الصومال وإثيوبيا.. هل تنجح "عدم الانحياز" في تحريك المياه الراكدة؟

التوترات بين الصومال
التوترات بين الصومال وإثيوبيا.

قال عدنان عابدين، مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، إن حركة عدم الانحياز تدعو إلى إنهاء التوترات بين الصومال وإثيوبيا.

الصومال نجح في حشد الدعم العربي متمثلًا بموقف الجامعة العربية

وأضاف "عابدين"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الصومال نجح في حشد الدعم العربي متمثلًا بموقف الجامعة العربية، والوقوف إلى جانب الصومال في ضرورة احترام سيادة أراضيه، والانتفاع من موارد بلاده.

الرئيس السيسي استجاب للموقف الصومالي

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، إلى أن الرئيس الصومالي أجرى أول مكالمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تفجر الأزمة مع إثيوبيا، الذي استجاب للموقف الصومالي، والسعي لحشد الدعم العربي والمصري، الذي يلعب دورًا مهمًا في القضية القائمة مع إثيوبيا.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، بأن هذه القضية تهدد الأمن القومي العربي، وتأتي زيارة الرئيس الصومالي لمصر تعبيرًا عن الدور العربي للأزمة.

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