الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الصومالى: على إثيوبيا احترام القانون الدولى

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود: إن من دواعي سروري التواجد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ورئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، والتي نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الرئيس الصومالي إلى أن العلاقات بين مصر والصومال دائمًا جيدة، حيث إن الدولة المصرية شقيقة، ودائمًا ما يعتبر الصومال مصر حليفًا مهمًا له.

وأضاف الرئيس الصومالي: "فيما يخص اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، أود أن أشكر الرئيس السيسي على إدانة هذا الاتفاق الذي يضر بالصومال"، مشيرًا إلى أن على إثيوبيا أن تحترم قانون المجتمع الدولي.

الرئيس الصومالي القانون الدولي القاهرة الإخبارية مصر والصومال الدولة المصرية إثيوبيا

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