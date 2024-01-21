محمد عفيفى لـ"الشاهد": أسلوب الإخوان فى الخطابة والكتابة اعتمد على "المظلومية"

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن أسلوب الإخوان في الخطابة والكتابة، كان يعتمد بشكل كبير على فكرة "المظلومية" والإضطهاد.

ونوه "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان دعموا شراء الروايات التاريخية لـ"على الصلابي" للترويج لأفكارهم.

وأضاف أستاذ التاريخ الحديث، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تعلمت أسلوب الوعظ البروتستانتي من الجماعات التبشيرية في مصر، خلال فترتي الثلاثينيات والأربعينيات.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.