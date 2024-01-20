السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى لـ"القاهرة الإخبارية": لا بد من تدخل الأمم المتحدة وعدم الاكتفاء بمحكمة العدل

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المقاربة المصرية لحل القضية الفلسطينية، هي الأفضل حيث تتمثل في تطويل أمد الهدن، حيث قدمتها منذ أسبوعين، ووافقت عليها السلطة الفلسطينية.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة إن أرادت خيرًا في الأزمة الفلسطينية، فعليها أن تتحرك وتساهم بشكل كبير في حل الدولتين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الإدارة الأمريكية هي من تسهل الأمور لإسرائيل، مضيفًا أن مصر تتحرك على عدة مسارات متعددة منها إدخال المساعدات وفتح جميع المعابر.

ونوه "فهمي"، بأنه لا بد من تدخل الأمم المتحدة، وعدم الاكتفاء بأن الأمر في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تدخل وتحرك الاتحاد الأوروبي، من أجل منع التصعيد والتوتر في المنطقة والذي سيطول كافة دول العالم.

طارق فهمي القاهرة الإخبارية الامم المتحدة محكمة العدل عن قرب مع أمل الحناوي الازمة الفلسطينية

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