السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير استراتيجى لـ"القاهرة الإخبارية": إيران تقاتل فى المنطقة عبر حلفائها

الدكتور محمد صالح
الدكتور محمد صالح الحربي

قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن إيران تستخدم سياسية "التمهل في الرد"، مشيرًا إلى أنها ما زالت تقاتل في المنطقة عبر حلفائها ولعل أشهرهم الحوثيون.

وأضاف "الحربي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الحوثية متوالية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعامل معها خطوة بخطوة، تجنبًا لتدخل إيران.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن هجمات الحوثيين، تسببت في تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن شركات التأمين رفعت رسومها، وقناة السويس أيضًا تضررت.

ونوه "الحربي"، بأن جميع ضربات الحوثيين هي بأسلحة إيرانية، مضيفًا أن إيران أمدت الحوثيين بأسلحة متطورة بشكل كبير، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات استخباراتية عبر القمر الصناعي.

خبير استراتيجي القاهرة الإخبارية إيران الحوثيين هجمات الحوثيين

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