السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القوات المسلحة العراقية: إصابة جندى عراقى بقاعدة عين الأسد

يحي رسول
يحي رسول

قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد، وفقًا لبيان نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الاستهداف تسبب بإصابة جندي عراقي وأضرار في مقر اللواء 29 قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية إضافة إلى معسكر تدريب عراقي.

وأشار "رسول"، خلال البيان، إلى أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

القوات المسلحة العراقية عين الأسد القاهرة الإخبارية اللواء يحي رسول جندي عراقي

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