السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: قاعدة "عين الأسد" فى العراق تم استهدافها بـ40 صاروخًا

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن استهداف قاعدة "عين الأسد" بمدينة الأنبار العراقية، هي الأكبر في العراق في الآونة الأخيرة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف الذي حدث ليس صاروخيًا فقط، فالبعض يقول إنها استهدفت بقذائف وصواريخ بالستية، مشيرة إلى أن الاستهداف خلف عددًا من الإصابات بجنود أمريكيين.

وأشارت "التميمي"، إلى أن القاعدة استهدفت بأكثر من 40 صاروخًا بالستيًا، وفقًا لما ذكره بعض المسئولين، مضيفة أن هناك تضاربًا في البيانات بشأن الرشقة الصاروخية الأخيرة بقاعدة "عين الأسد".

ونوهت بأن الرشقة الصاروخية، قد تساهم في زيادة التوتر في الشارع العراقي، مؤكدة أن الفصائل المسلحة تصعّد الصراع مع القوات الأمريكية، الأمر الذي يجعل العراق في مهب الاستهدافات في الفترة القادمة.

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