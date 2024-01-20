السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حاول الهرب لأمريكا واكتشفه يوسف وهبى.. أسرار فى حياة أنور وجدى (فيديو)

أنور وجدي
أنور وجدي

قال الناقد الفني، إلهامي سمير، إن الفنان أنور وجدي، ينتمي لأصولٍ سورية، لكنه ولِدَ بحي الضاهر، حيث جاء والده إلى مصر بعد فشل تجارته بدمشق.

وأشار "سمير"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، إلى أن الفنان أنور وجدي، كان يتمتع بالشقاوة في الصغر، مضيفًا أنه كان عاشقًا لشارلي شابلن.

ونوّه الناقد الفني، بأن الفنان أنور وجدي، حاول الهرب لأمريكا بسبب عشقه التمثيل والفن، حيث ذهب لبورسعيد للهروب على متن مركب من الميناء، لكن تم الإمساك به.

وكشف "سمير"، عن أن الفنان أنور وجدي، كان يعاني من الوحدة، لذلك كان اسمه في معظم أفلامه "وحيد"، مشيرًا إلى أن أول عمل له في مجال الفن مسئول عن إكسسوارات الفنانين.

وأضاف الناقد الفني، أن الفنان أنور وجدي، اكتشفه الفنان يوسف وهبي، بعدما قرر أن يعطي له دور جندي روماني في إحدى المسرحيات، لكنه لم يظهر بوجهه.

وعن حبه الأول، قال "سمير"، إن الفنانة ليلى فوزي كانت عشقه الأول، لكنه انفصل عنها بسبب أهلها، وبعد عامين تزوج من الفنانة ليلى مراد.

8 الصبح قصة أنور وجدي فضائية DMC الناقد الفني الفنان أنور وجدي

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