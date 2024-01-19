نيفين مسعد لـ"الشاهد": شبكة التواصل الاجتماعى ساهمت فى تفريغ طاقة السخرية للكثيرين

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن شبكة التواصل الاجتماعي ساهمت في تفريغ طاقة السخرية للكثيرين.

وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخصيات سارقي الفرحة، ليست ظاهرة، مضيفة أن هناك البعض يستكثر على البعض أن يبتهج أو ينجح، بل وينسبوا نجاحات الآخرين لأنفسهم، وهذا ما يطلق عليهم سارقي الفرحة والنجاح.

وأشارت أستاذ النظم السياسية، أن الحياة عبارة عن مزيج من المشاعر المختلفة، الحزن، السعادة، النجاح، الإنكسار، فالكل لابد أن يمر بهذه المشاعر، فلا نجد شخص في سعادة دائمة أو حزن دائم، فهذه هي سنة الحياة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.