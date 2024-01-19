الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: إثيوبيا تريد السيطرة على باب المندب (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن تحرك إثيوبيا بشأن الحصول على 19 كيلو مترا من أرض الصومال بأحد الموانئ، قد يشكل خطر كبير على مصر.

وأشار "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الرئيس الصومالي، رفض ما فعلته "أرض الصومال"، والتي أنشقت عنها، حيث تضامن معه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأَضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن ما تفعله إثيوبيا، سيزيد من التصعيد والتوتر، بالإضافة إلى مزيد من التهديد للملاحة البحرية، الأمر الذي يؤثر على إيرادات قناة السويس.

ونوه "بكري"، أن البحر الأحمر في الفترة الحالية يشتعل، بسبب هجمات الحوثيين، والضربات الموجه من قبل بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفًا أن إثيوبيا تريد السيطرة على باب المندب.

مصطفى بكرى باب المندب إثيوبيا صدى البلد حقائق وأسرار الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قناة السويس

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