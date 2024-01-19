التموين تكشف موعد انطلاق معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مبادرة "أهلًا رمضان"، ستنطلق في 15 فبراير، وسيكون في كل محافظة 3 شوادر لبيع السلع.

وأشار "العشماوي"، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية الحياة، أن المواطن يمكنه التواصل مع الأرقام الساحنة، من أجل إبلاغنا عن أي ارتفاع ملحوظ في السلع، أو مكان يقدم سلعًا منتهية الصلاحية.

وأضاف "العشماوي"، أن التقلبات السعرية في العالم هي التي تتحكم بأسعار السلع في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن زيادة حجم المعروض ستعمل على ضبط السوق المصرية.