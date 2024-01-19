الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ اقتصاد لـ"إكسترا نيوز": دعم الدولة للمواطنين ساهم في زيادة الإنتاج

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة تسعى لحماية المجتمع من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

ونوه "عنبر" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كان من السياسيات الناجحة من أجل رفع مستوى معيشة الفرد، وبالأخص محدودي الدخل، من خلال "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة".

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن دعم المواطنين بالقطاع الصحي أو التعليم، يسهم في زيادة عجلة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى الاستثنمار في العنصر البشري من خلال توفير الكثير من فرص العمل في كل المجالات.

وأشار "عنبر"، إلى أنه في السابق كان يعتقد أن الدول الغنية هي التي لديها الموارد، ولكن الوقت الحالي، فالدول الغنية هي التي لديها العنصر البشري المؤهل لزيادة الإنتاج.

استاذ الاقتصاد اكسترا نيوز الدكتور محمود عنبر أستاذ الإقتصاد بجامعة أسوان أسوان

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