الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب العدل: "التموين" وزارة طاردة للكفاءات الشابة

علي المصيلحي
علي المصيلحي

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن “التموين”  من الوزرات الطاردة للكفاءات الشابة.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن ردود وزير التموين علي المصيلحي، خلال جلسة الإحاطة بالبرلمان، كانت جميعها سلبية.

وأشار إلى أن أداء وزارة التموين السيئ يشعر به كل بيت في مصر، من خلال نقص العديد من السلع الأساسية.

وأردف أن كل بيوت مصر أصبحت تعاني من غلاء الأسعار في الوقت الحالي، ويوجد فشل إداري واضح ومتكرر في إدارة منظومة التموين، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلبات استجواب لعدد من الوزراء خلال الفترة المقبلة.

النائب عبد المنعم إمام عبد المنعم إمام وزير التموين علي المصيلحي في المساء مع قصواء

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