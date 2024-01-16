رئيس حزب العدل: "التموين" وزارة طاردة للكفاءات الشابة

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن “التموين” من الوزرات الطاردة للكفاءات الشابة.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن ردود وزير التموين علي المصيلحي، خلال جلسة الإحاطة بالبرلمان، كانت جميعها سلبية.

وأشار إلى أن أداء وزارة التموين السيئ يشعر به كل بيت في مصر، من خلال نقص العديد من السلع الأساسية.

وأردف أن كل بيوت مصر أصبحت تعاني من غلاء الأسعار في الوقت الحالي، ويوجد فشل إداري واضح ومتكرر في إدارة منظومة التموين، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلبات استجواب لعدد من الوزراء خلال الفترة المقبلة.