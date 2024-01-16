شركة العاصمة الإدارية: تسليم 10 ألاف وحدة سكنية لموظفي الدولة قريبًا

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن هناك 10 ألاف وحدة سكنية جاهزين للتسليم لموظفي الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك منطقتين للموظفين في الدولة، حيث تم تسليم أكثر من 3000 وحدة سكنية.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الخدمات الخاصة بالمناطق السكنية، تعمل بشكل مستمر، مضيفًا أن جميع الخدمات تعمل على أعلى مستوى.