مراسلة "القاهرة الإخبارية": العراق استدعى سفيره فى إيران للتشاور حول هجوم أربيل

قالت هبة التميمي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة العراقية استدعت سفيرها في طهران للتشاور بخصوص استهداف عددً من المواقع في إقليم كردستان وأماكن قريبة من القنصلية الأمريكية والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.

وأضافت "التميمي" عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة إقليم كردستان طالبت الحكومة المركزية باتخاذ الإجراءات الصارمة بخصوص هذه الانتهاكات الصارخة على العراق وإقليم كردستان.

وأوضحت أن الحكومة العراقية والمركزية شكلت لجنة للوقوف على تداعيات الاستهداف، وقالت إنها سوف تحقق العديد من الأمور برئاسة الأمين الوطني، وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ومنها تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي.