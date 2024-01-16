الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشارة السابقة لـ"أوباما": التصعيد الإسرائيلى فى غزة يُهدد مستقبل "بايدن" السياسى

لوري واتكينز
لوري واتكينز

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن التصعيد المستمر من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي يستمر في قتل المدنيين يؤثر بالطبع على الولايات المتحدة.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن التصعيد الإسرائيلي يؤثر على المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يشعر بالإحباط تجاه موقف الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتينياهو، إلا أن هذا الشعور سيشهد تزايدا خاصة خلف الأبواب المغلقة.

وأشارت إلى أن الرئيس "بايدن" إحباطه يتزايد بسبب أعداد القتلى، وتلك الرسائل التي يرسلها المسئولون الإسرائيليين، والذين يعملون على زيادة هذا التصعيد، وكل العالم يشاهد هذا، مع التركيز على ما يحدث في الجنوب.

ولفتت إلى أن التصعيد في صالح "نتنياهو" للتهرب من التهم الموجهة له، فأغلب الإسرائيليين يويدون الإطاحة به ويرشحون نظامًا جديدًا، وهذه ليست الفرصة المناسبة له، لأن هناك جرائم حرب وبشائع ينظر إليها العالم في الصحف والإعلام، وتتزايد بشدة.

نتنياهو أوباما لوري واتكينز القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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