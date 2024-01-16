"ممنوع دخول من دون الـ50".. 55 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2023

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه منذ العدوان الأول على قطاع غزة، والمسجد الأقصى المبارك مغلق أمام المصلين بالمتاريس الحربية والشروط التي وضعتها شرطة الاحتلال على أبواب المسجد، والتي تمنع الشبان دون سن الـ 50 عاما من الدخول للمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت "أبوشمسية"، أنه في الوقت الذي يمنع فيه المسلم من أداء صلواته في المسجد الأقصى، تفتح شرطة الاحتلال المسجد لتأمين وصول المستوطنين المقتحمين، وتحديدا من جهة باب المغاربة المستولى عليه منذ النكسة عام 1967.

ونوهت إلى أن 54 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطية مشددة من جهة باب المغاربة، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا صلوات وطقوسا تلمودية عند أبواب المسجد من الخارج، وذهبوا بعيدا عند المنطقة الشرقية تحديدا عند مصلى باب الرحمة ومن ثم خروجوا من باب السلسلة.

وأشارت أبوشمسية إلى أن هذا المسار شبه اليومي أصبح في باحات المسجد الأقصى المبارك، وفي إحصائية لمحافظة القدس خلال 2023، فاق عدد المقتحمين 55 ألف مستوطن، وكثرت هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية الدينية.