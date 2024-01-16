الثلاثاء 16 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": النمسا تدعم غزة وتبذل المزيد من الجهود لإدخال المساعدات

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من النمسا، أن وزير الخارجية النمساوي، أكد ضرورة بذل الجهد من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأشار "أبو بكر"، إلى أنه من المقرر أن يشهد المنتدى الاقتصادي في دافوس عددًا من اللقاءات سوف يعقدها وزير الخارجية النمساوي "تشالينبرج" مع عدد من وزراء الخارجية العرب، في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، أن طريقة التعامل الإسرئيلي مع سكان قطاع غزة، السبب في دعم النمسا لسكان غزة، حيث تغير بشكل كبير لغة الخطاب الآن بشكل داعم لغزة.

وأضاف "أبو بكر"، أن السياسية الأوروبية تعمل بشكل أكبر على وقف إطلاق النار، بسبب التأثيرات الناتجة عن دخول أطراف عدة في الصراع بالمنطقة.

وأردف أنه بعد الدعم المطلق لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة تغيرت، بالأمس، لغة وزير الخاريجة، حيث قال إن إسرائيل ملزمة بحماية السكان المدنيين بقطاع غزة، وأن المساعدات الإنسانية يجب أن تتدفق بشكل أكبر.

القاهرة الإخبارية النمسا غزة تشالينبرج وزراء الخارجية العرب

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