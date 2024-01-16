الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: هناك إرادة إسرائيلية أميركية لتصفية القضية الفلسطينية

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما نشهده الآن من تصعيد في الصراع بالمنطقة سبق وحذرنا منه، حيث اتسعت رقعة الحرب ودخول أطراف أخرى الأمر الذي تسبب في زيادة العنف.

وأشار "سلامة"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، إلى أن الحل الوحيد لوقف هذا الصراع والتصعيد، هو إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن التعنت الإسرائيلي السبب الرئيسي وراء دخول أطراف كالحوثيين والولايات المتحدة، وأخرها الحرس الثوري الإيراني، فضلًا عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب اللبناني.

وأضاف "سلامة"، أن هناك حالة من الارتباك في الداخل الإسرائيلي، حيث أظهرت الحرب على غزة، المخططات الاستيطانية والتهجير الذي أعلنه بنيامين نتنياهو من قبل.

استاذ علوم سياسية القضية الفلسطينية اسرائيلية الدكتور حسن سلامة جامعة القاهرة الغد الأخبارية التعنت الإسرائيلي

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