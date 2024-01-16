أستاذ علوم سياسية: هناك إرادة إسرائيلية أميركية لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما نشهده الآن من تصعيد في الصراع بالمنطقة سبق وحذرنا منه، حيث اتسعت رقعة الحرب ودخول أطراف أخرى الأمر الذي تسبب في زيادة العنف.

وأشار "سلامة"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، إلى أن الحل الوحيد لوقف هذا الصراع والتصعيد، هو إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن التعنت الإسرائيلي السبب الرئيسي وراء دخول أطراف كالحوثيين والولايات المتحدة، وأخرها الحرس الثوري الإيراني، فضلًا عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب اللبناني.

وأضاف "سلامة"، أن هناك حالة من الارتباك في الداخل الإسرائيلي، حيث أظهرت الحرب على غزة، المخططات الاستيطانية والتهجير الذي أعلنه بنيامين نتنياهو من قبل.