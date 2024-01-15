أسامة كمال لوزير خارجية إسرائيل: "أنتم مدرسة في ثقافة الكراهية والقتل" (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، إن تركيا تتهم لاعب إسرائيلي يدعى "ساجيف ديسكلف" بنادي أنطاليا التركي، بتهمة دعمه للكيان المحتل.

ووجه "كمال"، حديثه لوزير الخارجية الإسرائيلي الذي هاجم تركيا بعد اعتقال اللاعب، قائلًا: "يا مستر كاتس.. أنتم مدرسة في ثقافة الكراهية والقتل".

ونوه كمال، أن إسرائيل تعتمد على الأكاذيب في كل المجالات، حيث يحاول مسئولي حكومة الكيان المحتل، في رسم صورة الشعب المقهور الذي يواجه الضغوط والإضطهاد.