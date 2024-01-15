ناقد رياضى: مدرب موزمبيق من حقه أن يغضب بعد التعادل مع مصر

قال الناقد الرياضي، أحمد درويش، إن تصريحات المدير الفني لموزمبيق، من حقه أن يغضب من تعادل فريقه، مشيرًا إلى أن أداء المنتخب المصري السبب في ظهور مثل هذه التصريحات.

ونوه "درويش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن المدير الفني لمنتخب موزمبيق كان غاضبا قبل المباراة بالتصريحات التي أشارت إلى أن المنتخب المصري سيفوز بالمباراة بنتيجة كبيرة.

وأضاف أن استهتار ورعونة اللاعبين، كانت سببا في الأداء المخيب الذي ظهر به، بسبب اطمئنان اللاعبين للنتيجة خاصة بعد إحراز هدف مصطفى محمد.

وأشار "درويش" إلى أن محمد صلاح، دائمًا ما يوضع في الضغوط، موضحا أن الدولة المصرية هيأت كل شيء لمنتخب مصر، بالإضافة إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.