قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي بوتين، إن روسيا تود أن تحصل على السلام كثيرًا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ليست دولة مستقلة بل هي مستعمرة من مستعمرات الولايات المتحدة.

وأضاف "ماركوف"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأطراف الحقيقية للحرب الروسية الأوكرانية هما الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار إلى أنه لا بد أن تتحرر أوكرانيا من قادتها، مضيفًا أنها تعتبر محتلة وتستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه "ماركوف" بأن الشعب الأوكراني ليس لديه الحق في التعبير عن رأيه، بسبب الحكم الديكتاتوري من قبل الرئيس الأوكراني.