الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار بوتين السابق: أوكرانيا إحدى مستعمرات الولايات المتحدة ولا بد أن تتحرر

المستشار السابق للرئيس
المستشار السابق للرئيس بوتين

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي بوتين، إن روسيا تود أن تحصل على السلام كثيرًا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ليست دولة مستقلة بل هي مستعمرة من مستعمرات الولايات المتحدة.

وأضاف "ماركوف"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأطراف الحقيقية للحرب الروسية الأوكرانية هما الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار إلى أنه لا بد أن تتحرر أوكرانيا من قادتها، مضيفًا أنها تعتبر محتلة وتستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه "ماركوف" بأن الشعب الأوكراني ليس لديه الحق في التعبير عن رأيه، بسبب الحكم الديكتاتوري من قبل الرئيس الأوكراني.

أوكرانيا مستشار بوتين السابق سيرجي ماركوف الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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