كان يعمل بمغسلة.. القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل عملية دهس إسرائيليين بمستوطنة "رعنانا"

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبوشمسية، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مشتبهين بهما في تنفيذ عمليتي الطعن والدهس بمنطقة رعنانا شمال تل أبيب.

وأضافت "أبوشمسية"، أنه تم اعتقال شابين في قرية "بني نعيم" بالقرب من مدينة الخليل، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تشارك الجيش في عملية التحقيق.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن أحد المشتبهين تمكن من التسلل لمدينة "رعنانا" الإسرائيلية وعمل بـ"مغسلة" في المستوطنة، مضيفة أن "رعنانا" لا تحظى بوجود أمن بشكل كامل مقارنة بباقي المستوطنات.

وأشارت، "أبوشمسية"، إلي أن حادث "رعنانا" جاء بالتزامن مع اليوم الـ100 من حرب الجيش الإسرائيلي علي غزة، مضيفة أن إسرائيل تخشى خروج حماس وتعلن عن تبنيها هذه العملية.