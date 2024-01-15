الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة العمل الوطنى والأهلى بفلسطين: المعارضة الإسرائيلية قد تطيح بحكومة نتنياهو

رتيبة النتشة
رتيبة النتشة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بفلسطين، إن المظاهرات التي شهدتها تل أبيب هي دليل على تزايد المعارضة لحكومة اليمين المتطرف، وما يفعله بنيامين نتنياهو في غزة.

وأضافت "النتشة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن هناك تزايدًا للإعاقات بين الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى هجرة الآلاف منهم لدول العالم، فضلًا عن التدهور الاقتصادي الذي يؤثر بشكل كبير على إسرائيل.

وأوضحت أن الخلافات في الشارع الإسرائيلي قد تكون السبب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، خاصة مع الخلافات التي باتت تسيطر على "كابينت الحرب".

وأشارت "النتشة" إلى أن المعارضة الإسرائيلية قد تطيح بحكومة بنيامين نتنياهو قبل انتهاء الحرب في غزة، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يواجه تهم سوء إدارة البلاد بحربه في غزة.

ونوهت "النتشة"، بأنه في بداية المعركة على غزة استعجل نتنياهو بقرار إعلان الحرب والطوارئ، وهذا كلف الاقتصاد الإسرائيلي الكثير من الخسائر.

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