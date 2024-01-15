خبير اقتصادى لـ"dmc": مصر لديها تاريخ وخبرة فى منتدى دافوس العالمى

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يسهم في خلق فرص عمل، كما أن ما يميز المنتدى الاقتصادي أنه منفتح على كافة المجالات، سياسيًا وإعلاميًا.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، إلى أن المنتدى العام الحالي، يعقد في وقت مشحون بالصراعات، خاصة في ظل الحروب التي يشهدها العالم، ولعل أهمها الحرب الروسية الأوكرانية.

كما نوه "صالح"، أن مصر موجودة في المنتدي، مشيرًا إلى أننا لدينا تاريخ وخبرة في حضور هذا المنتدي الهام في العالم، حيث تعرض الدول والشركات والمنظمات الأفكار والمشروعات والأجندات الاقتصادية، وهذا يسهم بشكل كبير في اقتباس وتبادل الأفكار للوصول للنمو الاقتصادي.