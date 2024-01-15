الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى لـ"dmc": مصر لديها تاريخ وخبرة فى منتدى دافوس العالمى

dmc
dmc

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يسهم في خلق فرص عمل، كما أن ما يميز المنتدى الاقتصادي أنه منفتح على كافة المجالات، سياسيًا وإعلاميًا.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، إلى أن المنتدى العام الحالي، يعقد في وقت مشحون بالصراعات، خاصة في ظل الحروب التي يشهدها العالم، ولعل أهمها الحرب الروسية الأوكرانية.

كما نوه "صالح"، أن مصر موجودة في المنتدي، مشيرًا إلى أننا لدينا تاريخ وخبرة في حضور هذا المنتدي الهام في العالم، حيث تعرض الدول والشركات والمنظمات الأفكار والمشروعات والأجندات الاقتصادية، وهذا يسهم بشكل كبير في اقتباس وتبادل الأفكار للوصول للنمو الاقتصادي.

خبير اقتصاد DMC المنتدى الاقتصادي الدكتور عمرو صالح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودًا كبيرة مع قادة العالم لحل الأزمة الفلسطينية

المجلس الثورى لحركة فتح: نتنياهو يريد أن تتسع دائرة الحرب من أجل التمسك بالسلطة

بايدن: سأواصل العمل لإطلاق سراح جميع المحتجزين الأمريكيين لدى حماس

رئيس الرعاية الصحية لـ"مساء دى أم سى": تطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية فى المحافظات

القاهرة الإخبارية: حماس تنشر فيديو لـ3 محتجزين يناشدون إسرائيل

المشرف على منظومة التأمين الصحى: لم نتعثر ونسعى لتنفيذه فى جميع محافظات مصر

المشرف على منظومة التأمين الصحى: الرئيس السيسى وجَه بضم الأقصر وأسوان إلى المرحلة الأولى

أسامة كمال: ألمانيا كانت صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم فمن الطبيعى أن تدعم إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

عاجل.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين فيتوريا واللاعبين بعد مباراة موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟