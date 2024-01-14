المشرف على منظومة التأمين الصحى: لم نتعثر ونسعى لتنفيذه فى جميع محافظات مصر

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تتعثر ونسعى لإسراع خطوات التنفيذ في جميع محافظات مصر.

ونوه المشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية dmc، أن مؤسسة حياة كريمة ستساعد في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "السبكي"، أن منظومة التأمين الصحي تقدم الخدمات على مستوى عال من الخدمة، حيث إن المؤسسات الصحية تسعي بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات بالمستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار "السبكي" أن النظام المؤسسي سيكون كلمة السر في استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة وجود المراقبة المستمرة للخدمات المقدمة.