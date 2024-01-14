"100 يوم من الدمار".. أسامة كمال يستعرض أرقامًا مرعبة عن غزة

استعرض الإعلامي أسامة كمال عددًا من الأرقام المرعبة للحرب في غزة، ونحن في اليوم الـ100 من العدوان الإسرائيلي، حيث أكد أن إسرائيل تكتب إحصائية بحروف من دم تسجل باسمها في تاريخ مجرمي الحرب.

أضاف "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، والمذاع على فضائية dmc، أن عدد ضحايا الحرب على غزة يقترب من 100 ألف بين شهيد ومصاب ومفقود، فضلًا عن استشهاد 113 صحفيًا.

أسامة كمال قال إن 92% من الضحايا في قطاع غزة، مدنيون بينهم 12 ألفًا و345 طفلًا و6471 امرأة، كما تم استشهاد 295 عاملًا في المجال الصحي، 41 من الدفاع المدني، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 142 مسجدًا و3 كنائس.