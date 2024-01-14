الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير فى الشئون الأسيوية لـ"إكسترا نيوز": الصين أول دولة اعترفت بفلسطين فور قيامها

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور حسين إسماعيل، الخبير في الشئون الأسيوية، إن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية بشكل عام، هو دعم وتأييد للشعب الفلسطيني، وتأكيد أن الحل يكمن في فصل الدولتين.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الصين أول دولة اعترفت بفلسطين فور قيامها، مشيرًا إلى أنها فتحت مكتبًا سياسيًا لمنظمة التحرير الفلسطينية في بكين.

وأشار الخبير في الشئون الأسيوية، أن التنسيق بين مصر والصين فيما يتعلق بالقضايا الدولية ليس وليد اللحظة، وخاصة القضية الفلسطينية.

ونوه "إسماعيل"، أن من المهم أن يكون هناك تنسيق مع دولة الصين، والتي تعتبر من الدول القوية في العالم، مضيفًا أنه لابد من اغتنام مثل هذه المواقف في تعزيز موقف مصر في المجتمع الدولي والتصدي لمخططات إسرائيل.

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