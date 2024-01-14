"بلينكن" لـ"نتنياهو": "اليوم التالى فى غزة.. حلم لا يمكن تحقيقه"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مسئول أمريكي أكد أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح لبنيامين نتنياهو ومجلس الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي في حربها على غزة حلم لا يمكن تحقيقه.

وأوضحت، وفقًا لأكسيوس، أن الرئيس الأمريكي ومسئولين كبارًا في الولايات المتحدة محبطون من نتنياهو، لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، إلى أن الوضع في قطاع غزة سيئ، وأن صبر الرئيس الأمريكي بايدن قد نفد، الأمر الذي يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق بشأن الدعم العسكري من الولايات المتحدة.