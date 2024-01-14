الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بلينكن" لـ"نتنياهو": "اليوم التالى فى غزة.. حلم لا يمكن تحقيقه"

بلينكن ونتنياهو
بلينكن ونتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مسئول أمريكي أكد أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح لبنيامين نتنياهو ومجلس الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي في حربها على غزة حلم لا يمكن تحقيقه.

وأوضحت، وفقًا لأكسيوس، أن الرئيس الأمريكي ومسئولين كبارًا في الولايات المتحدة محبطون من نتنياهو، لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، إلى أن الوضع في قطاع غزة سيئ، وأن صبر الرئيس الأمريكي بايدن قد نفد، الأمر الذي يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق بشأن الدعم العسكري من الولايات المتحدة.

بلينكن غزة إسرائيل القاهرة الإخبارية وزير الخارجية أنتوني بلينكن نتنياهو

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