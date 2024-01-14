الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ريتا النتشة: المنظومة الدولية فشلت فى أكبر امتحان أخلاقى وإنسانى فى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت ريتا النتشة، عضو المكتب السياسي لحزب فدا الفلسطيني، إن المنظومة الدولية فشلت في أكبر امتحان أخلاقي، والمتمثل في الحرب على غزة وقتل الأبرياء.

وأضافت "النتشة"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن محكمة العدل غير قادرة على إيقاف الحرب على الشعب الفلسطينيى، بالإضافة إلى مجلس الأمن الضعيف.

ونوهت عضو المكتب السياسي لحزب فدا، إلى أنه لا مجال للشك أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وهذا بعد تضامن أكثر من 13 دولة مع دعوة جنوب إفريقيا.

وأشارت "النتشة" إلى أننا نعتمد على قوة الصمود الفلسطيني، والدعم الشعبي في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يرتكب بشكل يومي جرائم حرب على الهواء.

ريتا النتشة غزة الغد الأخبارية عضو المكتب السياسي الإبادة الجماعية الصمود الفلسطيني إسرائيل

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