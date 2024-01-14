"بتهمة التحريض".. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري (فيديو)

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري الرجل الثاني لحركة حماس، والذي تم اغتياله بالضاحية الجنوبية.

وأشار مراسل "الغد الإخبارية"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال دمرت عدد من المنازل، واعتقلت الكثير من الشباب.

ونوه، بأن الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين في الثانية من صباح اليوم، حيث اعتقلت شاب فلسطيني، بالإضافة إلى تدمير صرح ونصب تذكاري لعدد من شهداء المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، أن مدينة نابلس لم تسلم من اقتحامات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب 4 شباب فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي.