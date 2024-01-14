الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بتهمة التحريض".. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري (فيديو)

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري الرجل الثاني لحركة حماس، والذي تم اغتياله بالضاحية الجنوبية.

وأشار مراسل "الغد الإخبارية"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال دمرت عدد من المنازل، واعتقلت الكثير من الشباب.

ونوه، بأن الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين في الثانية من صباح اليوم، حيث اعتقلت شاب فلسطيني، بالإضافة إلى تدمير صرح ونصب تذكاري لعدد من شهداء المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، أن مدينة نابلس لم تسلم من اقتحامات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب 4 شباب فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

الإحتلال الإسرائيلي صالح العاروري العارورى الغد الأخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

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