الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى: إنهاء الحرب فى يد القوى السياسية بالسودان

أمين الحزب الإتحادي
أمين الحزب الإتحادي الديمقراطي السوداني

قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إن الأوضاع في السودان سيئة للغاية، حيث يزداد تعقيدًا أكثر حول تباين الآراء لين القادة في السودان.

ونوه أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن على القوى السياسية في السودان لابد من تقبل الرآي الأخر للوصول لحل ينهي الحرب والمعاناة الذي يعيشها الشعب السوداني.

وأشار "الفحل" إلى أن عام 2024 ستحسم المعركة والصراع في السودان، مؤكدًا أن القوى السياسية في السودان لديها القدرة على ذلك، إذا وحدت الكلمة ضد مليشيا الدعم السريع.

أضاف "الفحل" أن توحد السودان قد يساهم في إنهاء الحرب بالسودان، مشيرًا إلى أن التفاف السودانيين حول رفض ما يفعله مليشيا الدعم السريع سبب لإنهاء الحرب.

الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني السودان معتز الفحل القاهرة الإخبارية مليشيا الدعم السريع

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