باحث لـ"القاهرة الإخبارية": تصريحات نتنياهو تؤكد أن محكمة العدل لا تشغل تفكيره

قال الكاتب والباحث السياسي، مصطفى ديرسوت، إن التصريحات الأخيرة لبنيامين نتنياهو، مصمم على أن يجعل العالم يفهم أن ما يحدث في محكمة العدل الدولية لا يشغل باله به.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن رسائل نتنياهو تقول بأن حكم المحكمة الدولية لن يفرق معه ونحن مستمرون في حربنا ضد الشعب الفلسطيني.

نوه "ديرسوت"، بأنه لأول مرة تتعرض إسرائيل للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية، وهذا يتسبب في تصدع حكومة إسرائيل وتجعل إسرائيل تتراجع بعض الشيء.

وأشار "ديرسوت"، إلى أن القضية الفلسطينية تعتبرها جنوب إفريقيا هي القضية الأولية لها، وسنرى مدى التزام إسرائيل بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية.