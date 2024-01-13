السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية لـ"القاهرة الإخبارية": تصاعد التوتر فى المنطقة يعيد المخاوف من "حرب إقليمية"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن تصاعد التوتر في المنطقة، يعيد المخاوف من "حرب إقليمية"، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام القضية الفلسطينية كورقة لتوسيع الصراع في المنطقة العربية.

وأوضح "سيد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة والإدارة المتخبطة بالنسبة لها، سبب في تصاعد التوتر في المنطقة.

ونوّه خبير العلاقات الدولية، بأن المنطقة العربية، كتب عليها أن تنتقل من حرب إلى أخري، مضيفًا أنها تحولت لساحة لاستقطاب وصراع نفوذ بين الدول الكبري، والشعوب هي التي تدفع الثمن.

وأضاف، أن المنظمات الإرهابية تنمو في مثل هذه البئية الصراعية، وبالتالي اختارت واشنطن هذا الخيار لضربها اليمن، الأمر الذي قد يسهم في توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

خبير علاقات دولية القاهرة الإخبارية حرب إقليمية الدكتور أحمد سيد أحمد الولايات المتحدة

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