السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المركز الأوكرانى للحوار: روسيا تستخدم أكثر من 10 آلاف من الذخيرة يوميًا فى حربها مع أوكرانيا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور عماد أبوالرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن الجميع ينتظر للوصول لحل دبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية، ما عدا ذلك فالقصف مستمر بين الجانبين.

وأضاف رئيس المركز الأوكراني للحوار، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تستخدم أكثر من 10 آلاف من الذخيرة يوميًا، فيما تستخدم أوكرانيا 2000، وهذا يدل على مدى سخونة الحرب.

وأشار "أبوالرُب"، إلى أن المساحات التي تحدثت عنها روسيا بأنها سيطرت عليها، عبارة عن مئات الأمطار، خاصة أن درجة الحرارة في المساحات التي أعلنتها روسيا بأنها أحكمت السيطرة عليها تصل إلى 20 تحت الصفر، وهذا يصعب عملية التوغل بسبب كثرة الثلوج.

ونوه "أبوالرُب"، بأن روسيا تناور بتحركاتها السياسية، فيما تحاول أوكرانيا الوصول إلى دول أوروبا من أجل الحصول على الدعم المادي من أجل استمرار الحرب على روسيا.

المركز الأوكراني للحوار روسيا أوكرانيا الدكتور عماد أبو الر ب القاهرة الإخبارية

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