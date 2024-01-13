السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: الولايات المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين

بايدن
بايدن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح بأن المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين.

من جانبه قال المتحدث باسم جماعة الحـوثي في اليمن، إن الضربات الأمريكية على اليمن، بما في ذلك الضربة الأخيرة على قاعدة عسكرية في صنعاء، لم يكن لها تأثير كبير على قدراتنا لمواصلة منع السفن التابعة لإسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب.

وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة، عن أنها نفذت ضربة جديدة ضد الحـوثيين في اليمن، استهدفت موقعًا لهم يضم رادارًا، بالإضافة إلى 16 موقعًا لهم.

بايدن الولايات المتحدة الحوثيين هجمات الحوثيين اليمن

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