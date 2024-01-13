مبعوث الأمم المتحدة باليمن يعرب عن قلقه جراء التطورات الأخيرة بالبحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، أعرب عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة ويحث جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

من جانبه قال المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، إن الضربات الأمريكية على اليمن، بما في ذلك الضربة الأخيرة على قاعدة عسكرية في صنعاء، لم يكن لها تأثير كبير على قدراتنا لمواصلة منع السفن التابعة لإسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب.

فبعد شهر ونصف من الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، شنت القوات الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، فجر الجمعة الثاني عشر من يناير، غارات على "ستين هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين في اليمن" كما جاء في بيان القوات الجوية الأمريكية.