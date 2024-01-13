السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طبيبة ومحاربة مهددة بالموت.. معاناة إنسانية لفلسطينية تُنقذ حياة المصابين رغم استمرار الحرب (فيديو)

نجلاء أبو جامع
نجلاء أبو جامع

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على طبيبة فلسطينية تدعى "نجلاء أبوجامع"، والتي تقف كالبطل في أروقة المستشفى في القطاع المنكوب.

قالت نجلاء أبوجامع، وهي ممسكة بأطفالها، لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، إنها مطالبة بالعمل 24 ساعة، من أجل إسعاف المرضى والجرحي من شعبها، الذي يواجه كل يوم شبح الموت.

نجلاء أبوجامع، الطبيبة التي لم تجد خيارًا سوى أن تقف كالبطل المحارب في وجه العدوان، من خلال إمداد جيرانها وشعبها بالمواد الطبية وتخفيف الآلام الناجمة عن شظايا القصف الصاروخي لحكومة إسرائيل.

ونوهت "أبوجامع" بأن تواجه الكثير من التعب بسبب ما تشهده من إصابات صعبة للشعب الغزاوي، فبملامح منهكة وقلب مكسور، تواجه الطبيبة نجلاء الموت يوميًا خاصة في ظل شح المواد الطبية.

الحرب القاهرة الإخبارية طبيبة فلسطينية نجلاء أبو جامع إسرائيل أبو جامع شبح الموت

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