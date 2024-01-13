الشباب والرياضة: فوج خاص لذوى الهمم ضمن مبادرة "اعرف بلدك" (فيديو)

قال ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، إن ذوي القدرات والهمم من الطاقات الكبيرة التي يجب استغلالها في كل قطاعات الدولة، ولعل أهمها السياحة التي بدأت تنتعش في الفترة الأخيرة.

وأشار "سليم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، إلى أن مبادرة "اعرف بلدك" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، خصصت فوجًا لذوي الهمم ومن المفترض أن يتم تخصيصه كل عام.

ونوَّه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأن الوزارة تتجه لدمج ذوي الهمم بشكل كبير من خلال المبادرات الخاصة بها، ولعل أهمها مبادرة "اعرف بلدك"، والتي تختص بزيارة عدد من الأماكن السياحية من أجل معرفة المواطن بأماكن بلده.