الثلاثاء 09 يناير 2024
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قصواء الخلالى عن "فساد التموين": متى ترعرع فى وادينا كل هذا الفساد؟ (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

انفعلت الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "CBC" بعد إحالة النائب العام، العضو المنتدب لشركة النيل الاستهلاكية و13 آخرين للمحاكمة لتلاعبهم في صرف السلع التموينية.

وقالت قصواء إنه عندما يصل الفساد للعضو المنتدب ومدير إدارة "جمعيتي" يكون التساؤل: "متى ترعرع في وادينا كل هذا الفساد؟"، مضيفة أنه من يتلاعب بـ"قوت الشعب" مصيره السجن.

ونوهت إلى أن الفساد موجود في كل دولة، لكن مع كل ما يضبط سواء كان كبيرًا أو صغيرًا يجب أن يعلن، لافتة إلى أن التحقيقات القادمة ستكشف الكثير.

قصواء الخلالي فساد التموين في المساء مع قصواء سي بي سي قوت الشعب الفساد جمعيتي

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