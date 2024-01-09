ألبوم 10 أغانٍ.. مدحت صالح يكشف لـ"الحياة اليوم" آخر أعماله الفنية (فيديو)

كشف المطرب مدحت صالح آخر أعماله الفنية، مؤكدًا أنه سيتم عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد"، الذي حظى بمشاهدات كبيرة ونجاح باهر.

وقال مدحت، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، إنه سيقدم أغنية تتر النهاية بالمسلسل مع تغير الأحداث لشخصيات المسلسل.

وعن الغناء، قال مدحت صالح إنه بصدد إصدار ألبوم جديد بعنوان "السهرة حلوة" يتضمن 10 أغانٍ جديدة، مؤكدًا أنه يدرس تصوير بعض منها بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتوجه صالح بالشكر لوزيرة الثقافة، بسبب فكرة "الأساتذة" التي أحيت الطرب المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن حب الجمهور للأغاني المقدمة من مدحت صالح "فضل كبير".