"هتشوفوا أيام سودة".. مصطفى شردى يُعلق على مشهد مُقاطعة المتظاهرين لخطاب بايدن

علق الإعلامي مصطفى شردي، خلال تقديمه لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، على مشهد مقاطعة متظاهرون لخطاب بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "لسه.. انتوا هتشوفوا أيام سودة".

وأكد "شردي" أن الشعب الأمريكي بدأ يتفهم ما يفعله الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتمثل في دعم أعمي لصالح إسرائيل، من أجل قتل الأطفال والأبرياء في قطاع غزة.

وأشار "شردي" إلى أن الولايات المتحدة دائمًا ما تقول أنها تحترم الحريات، ولكن مشهد اليوم أثبت أنها شعارات ليس إلا، حيث أمر الأمن بطرد المتظاهرين خارج القاعة.