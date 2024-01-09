الثلاثاء 09 يناير 2024
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مستشار بوتين السابق: الحروب ستصبح أقل تكلفة بسبب الطائرات المُسيرة (فيديو)

سيرجي ماركوف
سيرجي ماركوف

قال سيرجي ماركوف، مستشار الرئيس الروسي سابقًا، إن استخدام المسيرات سيغير بشكل كبير في التوجهات العسكرية، لافتًا إلى أن الجيش الروسي استخدمها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف ماركوف، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استخدام المسيرات يتم عن طريق الذكاء الصناعي والتي تساهم بشكل كبير في الكشف عن معلومات العدو بشكل واضح، وأن الحروب ستصبح أقل تكلفة بسبب الطائرات المسيرة.

أشار مستشار الرئيس الروسي سابقًا إلى أن استخدام المسيرات سيزداد في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها تمكن بعض الدول من فرض السيطرة على الطرف الآخر بدون خسارة في الحياة البشرية.

مستشار بوتين مطروح للنقاش الطائرات المسيرة المسيرات الجيش الروسي القاهرة الإخبارية الرئيس الروسي سيرجي ماركوف

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